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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalışla 395,46 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 kayıpla 13.189,48 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,72’lik azalışla 7.533,55 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15 artışla 5.481,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11’lik kazançla 23.507,06 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,22 artışla 10.451,50 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.46 itibarıyla yüzde 0,10'luk artışla 1,2417 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #Avrupa borsaları
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