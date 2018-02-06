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Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

 Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,41 gerileyerek 372,79 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,64 azalarak 7.141,40 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,32 düşerek 12.392,66 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,35 değer kaybederek 5.161,81 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,08 gerileyerek 22.347,01 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,53 kayıpla 9.810,00 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.20 itibarıyla yüzde 0,12'lik artışla 1,2382 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
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