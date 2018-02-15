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Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsaları yükseldi

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa’da şirket verilerinin olumlu gerçekleşmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 değer kazanarak 376,51 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kazanarak 5.222,52 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 12.346,17 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 7.234,81 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28 artarak 22.495,64 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 20:37 itibariyle yüzde 0,09’luk yükselişle 1,246 seviyelerinde işlem görüyor.

Etiketler; #avrupa #borsa #kapanış #yükseliş
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