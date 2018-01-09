Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 400,11 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 artarak 13.385,59 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 kazançla 7.731,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 5.523,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70 artışla 23.004,98 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2’7lik kazançla 10.426,50 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,39'luk azalışla 1,1921 seviyelerinde işlem görüyor.
Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
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