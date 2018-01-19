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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artışla 400,88 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 kazançla 7.730,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 artarak 13.434,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 artışla 23.749,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 5.526,51 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,45'lik kazançla 10.479,50 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,2235 seviyelerinde işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
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