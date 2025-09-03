Avrupa Merkez Bankası alarm verdi: Sabit kripto paralarda büyük tehlike!

Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) 9. Yıllık Konferansı’nın açılışında konuşan Lagarde, finansal sistemin hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekti.

Jeopolitik parçalanma, iklim değişikliği ve dijital dönüşümün finans sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirten Lagarde, “Geçmişte Avrupa'nın finansal sistemi bankaların hakimiyetindeyken, riskleri tespit etmek genellikle bankaların bilançolarını dikkatlice okumak anlamına geliyordu. Bu dünya değişti. Avrupa'nın banka dışı finans sektörü hızla büyüdü.” dedi.

Lagarde, bankaların faaliyetlerinin artık fintech platformları ve yeni kuruluşlarla iç içe geçtiğini vurgulayarak, “Bankalar ile banka dışı finans kuruluşları arasındaki çizgi belirsizleşti.” ifadesini kullandı.

SABİT KRİPTO PARALARDA ARTAN RİSKLER

Lagarde, sabit kripto paraların bir varlığa endekslenerek istikrarlı değer sunma iddiasıyla ihraç edildiğini belirtti. Kripto ekosisteminde ticareti kolaylaştıran bir köprü işlevi gördüklerini söyleyen Lagarde, aynı zamanda geleneksel para gibi bir değişim aracı olmayı hedeflediklerini de ekledi.

Bu yeni araçların aslında bilinen riskleri tekrar gündeme getirdiğini ifade eden Lagarde, “En belirgini likidite riski. Riskli varlıklara yatırım yaparken yatırımcılara kısa vadede ve nominal değerde geri ödeme vadeden kurumların yarattığı zorlukları biliyoruz. Bu tür kuruluşlar, geri ödemeleri hızlı bir şekilde karşılamak için yeterli likiditeye sahip olduklarından emin olarak bir geri çekilme riskini azaltmalıdır.” diye konuştu.

AB'DEN YENİ DÜZENLEME ADIMLARI

Lagarde, AB Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliğinin sabit kripto paralardaki riskleri ele almak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“İlk olarak, sabit kripto para ihraç edenler, AB yatırımcılarının varlıklarını her zaman nominal değerde geri almalarına izin vermelidir. İkinci olarak, stabil kripto para ihraç edenler, banka mevduatlarında önemli miktarda rezerv bulundurmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ancak çoklu ihraç planlarında boşluklar olduğunu belirten Lagarde, AB dışı kuruluşların yer aldığı sistemlerde AB yönetmeliklerinin tam kapsam sağlayamadığını söyledi.

"KRİZ BEKLEMEDEN ADIM ATMALIYIZ"

Lagarde, konuşmasının sonunda şu uyarıyı yaptı: “Tehlikelerin farkındayız ve bunları önlemek için bir kriz beklememize gerek yok. Bu nedenle şimdi somut adımlar atmalıyız.”

Avrupa mevzuatının, sağlam eş değerlik rejimleriyle desteklenmeyen ve AB dışı kuruluşlarla güvence içermeyen sabit kripto para programlarının AB’de faaliyet göstermesine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.