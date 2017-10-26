Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’deki projelere son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 2 milyar avronun üzerinde finansman sağlandığını açıkladı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye’deki projelere son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 2 milyar avronun üzerinde finansman sağlandığını açıkladı.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Medya Sorumlusu Marco Santarelli, “Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye 1963 yılında yatırım yapmaya başladı. Banka dış finansman yetkisini (ELM) verdi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine başlamasının ardından, EIB finansman hacmini dikkate değer şekilde artırdı. Bunu yaparken de, banka AB’nin aday ülkelere sağlam destek verilmesi yönündeki isteğine cevap vermiş oldu. Son on yılda EIB, Türkiye’deki projelere neredeyse düzenli olarak yılda 2 milyar avronun üzerinde yeni kredi sağladı.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’deki proje finansmanlara değinen Santarelli, “En önemli örnekler Boğaziçi’nin altından geçen raylı tünel, İstanbul ve Ankara arasındaki hızlı tren bağlantısı, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA). Türkiye ile ilişkimizinde üç temel dayanak, altyapı projelerine destek olmak, bankaların orta ve küçük ölçekli işletmelere vermesi için kredi sağlamak ve özellikle enerji ve araştırma alanındaki şirketlere doğrudan kredi vermektir. Toplamda 2007 yılından bu yana Türkiye’ye sağladımız finansman hacminin yaklaşık yarısı orta ve küçük ölçekli işletmelere verildi.” ifadelerini kullandı.



Santarelli, “Bu yıl şimdiye kadar EIB Türkiye’de toplam değeri 507 milyon avro olan altı projenin finansman kontratına imza attı. Şu anda 2017 yılının tamamı için bir tahminde bulunmak mümkün değil. Fakat bu yıl finansman hacminin geçmiş yıllara kıyasla büyük ölçüde daha düşük olması beklenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.