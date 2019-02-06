Avrupa’dan Türkiye’ye kara bulutlar yaklaşıyor. Avrupa Birliği’nin lokomotifi Alman ekonomisindeki duraklama sinyalleri ile İtalya’nın borç krizi Türk ihracatçılarını düşündürüyor.

Türkiye ihracatının yarısının Avrupa bölgesine yapıyor.



Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’dan gelen durgunluk haberleri, Türk ihracatçıları bugünlerde kara kara düşündürüyor.



Çarşamba günü Almanya'da Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, fabrika siparişleri Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 1.6 düşüş kaydetti. Beklenti ise aylık yüzde 0.2 artış olacağı yönündeydi.



Ülke bazında en fazla ihracat yaptığımız Almanya’dan gelen daralma sinyallerine ek olarak, İtalya’nın teknik olarak durgunluğa girmesi de, Avrupa ekonomisi hakkındaki endişeleri büyütüyor.



İtalya İstatistik Enstitüsü ISTAT’ın yaptığı açıklamaya göre, milli gelir geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte de yüzde 0.2 azalmıştı.



İtalya’nın yarattığı risk ise sadece küçülmesi ile sınırlı değil. 1,5 trilyon Euro ile Avrupa'nın en tehlikeli kamu borçlanma stoğunu barındırması da, Avrupa ekonomisi için çok büyük bir sorun oluşturuyor.



Ekonomistler önümüzdeki dönemde Avrupa’da hissedilmeye başlanan yavaşlama nedeni ile Türkiye’nin ihracatında sorunlar çıkabileceğini belirtiyorlar.





ulusal.com.tr