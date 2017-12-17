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Ayakkabı sektörünün nabzı Gaziantep'te attı

2018 yazına damgasını vuracak ayakkabılar, Gaziantep'te düzenlenen GAPSHOES fuarıyla sektör temsilcilerine tanıtıldı. Ayakkabı, terlik, saraciye ve yan sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarı, 35 bin kişi ziyaret etti.

Ayakkabı sektörünün nabzı Gaziantep'te attı

Ayakkabı sektörünün nabzı Gaziantep'te attı. 

Yurt için ve yurt dışından önemli firmaların katıldığı 26'ncı uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz fuarı GAPSHOES yapıldı.

2018 yazına damgasını vuracak ayakkabılar bu fuarda görücüye çıktı.

300 firma ile 800 markanın katıldığı fuarı, Ortadoğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri dahil 35 bin kişi ziyaret etti.

Katagorisinde dünyanın 5'nci büyük fuarı olan GAPSHOES'de yaz sezonu ürünleri vitrinlerde sergilenmeden önce sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Stantlarda; Erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabı, terlik, saraciye ürünleri, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj ve diğer makineler gibi ürünler sergilendi.

Sektör temsilcileri fuarı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #gaziantep #GAPSHOES fuarı
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