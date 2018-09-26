Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilogramı 50 liradan Aydın Ticaret Borsasınca satın alındı.

Kestane hasadının başlaması nedeniyle Aydın Ticaret Borsasında alım töreni düzenlendi.



Törende, Eğrikavak Mahallesi'nden Hüsnü Ceylan, İsmail Ceylan ve Davut Bayrak'ın yetiştirdiği kestanelerin kilogramı 50 liradan alıcı buldu.



Aydın Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, kestanenin yüksek kesimlerde yetişmesi nedeniyle hasadının zahmetli olduğunu söyledi. Ökdem, "Bu yüzden değerli bir ürünümüz. Türkiye'de söz sahibi olduğumuz, birinci sırada yer aldığımız ancak işleme noktasında eksikliklerimizin bulunduğu bir ürün. İşleme tesislerimizin sayısının artmasını umut ediyoruz." dedi.



Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da ülke genelinde ortalama 63 bin ton kestane üretildiğini söyledi. Bu miktarın 25 bin tonluk kısmının Aydın'da üretildiğini dile getiren Çondur, bunun da 10 bin tonunun ihracata gittiğini ifade etti.



Kestanenin kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Çondur, "Çok zor şartlarda hasadı yapılıyor. Umuyoruz üreticimiz iyi bir yıl geçirir. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl olur inşallah. Yılın ilk satın almasını burada gerçekleştiriyoruz. Sembolik olarak kilogramını 50 liradan alıyoruz." diye konuştu.



Üreticilerden Davut Bayrak da hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş beklediklerini fakat kalitenin iyi olduğunu söyledi.



Törende 3 üreticiye altın hediye edildi.