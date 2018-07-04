Aydın'da yabancılara konut satışındaki artış Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı verilerine yansıdı. Buna göre, Kuşadası ve Didim başta olmak üzere Aydın genelinde yabancıya konut satışlarında yüzde 70 artış yaşandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı verileri,



Listenin zirvesinde ise İstanbul var. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Bursa, Yalova, Ankara ve Aydın izliyor. Ancak Aydın'daki yüzde 70'lik artış dikkat çekici.



Aydın'ın yanısıra, Başkent Ankara'da yaşanan yüzde 74,5'l,k artış göze çarpıyor.



Uyruklarına göre sıralandığında, Mayıs ayında Türkiye'den en çok Iraklılar konut satın aldı. Iraklıları sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Rusya, Afganistan ve Almanya vatandaşları izledi.



Yabancılar yalnızca sahillere yerleşmekle kalmıyor, bazıları turistik yörelerdeki evlerini yatırım aracı olarak da işletiyorlar.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

ulusal.com.tr





Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı verileri, Aydın ilinde yabancıya konut satış ındaki artışı gözler önüne serdi.Listenin zirvesinde ise İstanbul var. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Bursa, Yalova, Ankara ve Aydın izliyor. Ancak Aydın'daki yüzde 70'lik artış dikkat çekici.Aydın'ın yanısıra, Başkent Ankara'da yaşanan yüzde 74,5'l,k artış göze çarpıyor.Uyruklarına göre sıralandığında, Mayıs ayında Türkiye'den en çok Iraklılar konut satın aldı. Iraklıları sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Rusya, Afganistan ve Almanya vatandaşları izledi.Yabancılar yalnızca sahillere yerleşmekle kalmıyor, bazıları turistik yörelerdeki evlerini yatırım aracı olarak da işletiyorlar.