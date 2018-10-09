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Aydın: Faiz hadlerinin aşağı seviyede olması için çalışacağız

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın: "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Aydın: Faiz hadlerinin aşağı seviyede olması için çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programıtanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, burada yaptığı konuşmada, "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Enflasyon, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de "Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #faiz #banka #tbb
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