Aydın'dan 145 ülkeye 175 milyon dolarlık ihracat!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan Haziran 2026 İhracat Raporu'nun detayları belli oldu.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından duyurulan rakamlara göre, Aydın, Ocak-Haziran döneminde 973 milyon 310 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 22’nci ili oldu. Aynı dönemde 227 milyon 286 bin dolarlık ithalat yapan Aydın ili, yüzde 428,2’lik ihracatın ithalatı karşılama oranıyla en çok ihracat yapan ilk 25 il arasında dördüncü sıraya yerleşti.

AYDIN ÜRÜNLERİ 145 FARKLI ÜLKENİN PAZARINDA

Aydın’dan 145 ülkeye ihracat yapılırken İtalya, ABD, Hollanda, Birleşik Krallık ve Çin başlıca pazarlar arasında yer aldı. Haziran ayı ihracatında gıda ürünleri ve içecek sektörü yüzde 27,4’lük payla ilk sırayı alırken, makine ve teçhizat sektörü yüzde 17,8’lik payla ikinci sırada yer aldı.

"YENİ PAZARLARA ERİŞMEK VE REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

TÜİK verileri üzerinden faaliyet illerine göre haziran ayı tablosunu değerlendiren Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş şunları kaydetti:

“Haziran ayında kaydedilen yüzde 31’lik ihracat artışını, Aydın ekonomisi açısından olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte dış ticaret performansını yalnızca aylık artış oranları üzerinden değil; ihracatın sürekliliği, sektörler arasındaki dağılımı, teknoloji düzeyi, birim değeri ve pazar çeşitliliği üzerinden ele alınmalıdır. Haziran ayında 145 ülkeye ihracat yapılması, firmalarımızın geniş bir coğrafyada ticari ilişki kurabildiğini ifade ediyor. Avrupa Birliği’nin ihracatımız içerisindeki yüksek payı ise önümüzdeki süreçte kalite standartları, yeşil dönüşüm, karbon düzenlemeleri, izlenebilirlik ve sürdürülebilir üretim alanlarında firmalarımızın hazırlıklarını hızlandırmasını gerekli kılıyor. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin haziran ayı ihracatından yüzde 25,1 pay almasını da yakından takip ediyoruz. Bu oranın kalıcı biçimde yükselmesi için işletmelerimizin Ar-Ge, dijitalleşme, verimlilik ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarını artırması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde küresel talepteki dalgalanmalar, finansmana erişim, üretim maliyetleri ve dış pazarlardaki mevzuat değişiklikleri ihracatçılarımızın gündeminde olmaya devam edecektir. Bu nedenle mevcut ihracat hacmini korumanın yanında daha yüksek katma değerli ürünlere yönelmek, yeni pazarlara erişmek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü geliştirmek temel önceliğimizdir. Bu performansta emeği bulunan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”