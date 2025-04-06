Aydınlı besici destek bekliyor! "Maliyetlerin altından kalkamıyoruz"

Girdi maliyetlerindeki artış Aydın'da besicileri bu işi yapamaz hale getirdi. Kimi çiftçiliği bıraktı, kimi de işler düzelir umuduyla devam ediyor. "Maliyetin altında süt satıyoruz" diyen besiciler, tarım girdilerine müdahale edilmesini istiyor.

Osman Bekar Osman Bekar
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Vaziyet giderek kötüleşiyor. Süt maliyetin altında alıcı buluyor, girdi maliyetlerindeki artış durdurulamıyor. Üretici her ayı zararla kapatıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde besicilik yapan üreticiler, girdi maliyetleri altında ezildiğini söylüyor. Seslerinin Tarım Bakanlığı tarafından duyulmasını talep ediyor.

Üretici ileriye dönük adım atamıyor. İşletmelerdeki hayvan sayısı giderek azalıyor. Ortak talep girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve çiftçiye daha çok destek verilmesi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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