Aydınlı besici destek bekliyor! "Maliyetlerin altından kalkamıyoruz"

Vaziyet giderek kötüleşiyor. Süt maliyetin altında alıcı buluyor, girdi maliyetlerindeki artış durdurulamıyor. Üretici her ayı zararla kapatıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde besicilik yapan üreticiler, girdi maliyetleri altında ezildiğini söylüyor. Seslerinin Tarım Bakanlığı tarafından duyulmasını talep ediyor.

Üretici ileriye dönük adım atamıyor. İşletmelerdeki hayvan sayısı giderek azalıyor. Ortak talep girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve çiftçiye daha çok destek verilmesi.