Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor?

Bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları netleşti. En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar olacak? Faiz indirim beklentisinin yükseldiği bu günlerde yatırımcılar dikkat kesildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 1

Bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarında %50'nin üzerine çıkan oranlar sunmaya devam ediyor. Haziran enflasyon verisinin aylık bazda %1,37 ile beklentilerin altında kalması piyasada yeni bir faiz indirimi ihtimalini gündeme getirdi.

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 2

 Bu gelişmenin ardından gözler hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarına hem de bankaların sunduğu vadeli faiz oranlarına çevrildi.

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 3

Enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte TCMB'nin Temmuz ayı toplantısında politika faizinde indirime gidebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. Ancak, mevcut durumda bankalar yüksek mevduat faizi oranlarını korumaya devam ediyor. Özellikle özel bankalarda 32 günlük vadeli mevduat için %52-54 bandında faiz teklifleri öne çıkıyor.

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 4

700 bin TL'nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi:

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 724.302 TL
Net Kazanç 24.302 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 724.049 TL
Net Kazanç 24.049 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 49,75
Vade Sonu Tutar 725.188 TL
Net Kazanç 25.188 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 725.821 TL
Net Kazanç 25.821 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 724.429 TL
Net Kazanç 24.429 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 10

TEB

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 724.809 TL
Net Kazanç 24.809 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 11

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 726.834 TL
Net Kazanç 26.834 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 724.809 TL
Net Kazanç 24.809 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 13

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 726.328 TL
Net Kazanç 26.328 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 721.518 TL
Net Kazanç 21.518 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 15

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 721.265 TL
Net Kazanç 21.265 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 16

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 719.999 TL
Net Kazanç 19.999 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 17

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 717.361 TL
Net Kazanç 17.361 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 18

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 717.721 TL
Net Kazanç 17.721 TL

18 26
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 19

HAYAT FİNANS

Kâr Payı % 46,63
Vade Sonu Tutar 723.609 TL
Net Kazanç 23.609 TL

19 26
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 20

ON PLUS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 723.796 TL
Net Kazanç 23.796 TL

20 26
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 21

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 723.796 TL
Net Kazanç 23.796 TL

21 26
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 22

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 724.302 TL
Net Kazanç 24.302 TL

22 26
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 23

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 725.315 TL
Net Kazanç 25.315 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 24

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 724.809 TL
Net Kazanç 24.809 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 25

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 721.265 TL
Net Kazanç 21.265 TL

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Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor? - Resim: 26

ALBARAKA

Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 716.865 TL
Net Kazanç 16.865 TL

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mevduat faiz