Aylık getirisi duyanı şaşırttı! 700 bin TL’ye ne kadar faiz veriliyor?
Bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları netleşti. En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar olacak? Faiz indirim beklentisinin yükseldiği bu günlerde yatırımcılar dikkat kesildi.
Bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarında %50'nin üzerine çıkan oranlar sunmaya devam ediyor. Haziran enflasyon verisinin aylık bazda %1,37 ile beklentilerin altında kalması piyasada yeni bir faiz indirimi ihtimalini gündeme getirdi.
Bu gelişmenin ardından gözler hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarına hem de bankaların sunduğu vadeli faiz oranlarına çevrildi.
Enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte TCMB'nin Temmuz ayı toplantısında politika faizinde indirime gidebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. Ancak, mevcut durumda bankalar yüksek mevduat faizi oranlarını korumaya devam ediyor. Özellikle özel bankalarda 32 günlük vadeli mevduat için %52-54 bandında faiz teklifleri öne çıkıyor.
700 bin TL'nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi:
AKBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 724.302 TL
Net Kazanç 24.302 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 724.049 TL
Net Kazanç 24.049 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 49,75
Vade Sonu Tutar 725.188 TL
Net Kazanç 25.188 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 725.821 TL
Net Kazanç 25.821 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 724.429 TL
Net Kazanç 24.429 TL
TEB
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 724.809 TL
Net Kazanç 24.809 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 726.834 TL
Net Kazanç 26.834 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 724.809 TL
Net Kazanç 24.809 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 726.328 TL
Net Kazanç 26.328 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 721.518 TL
Net Kazanç 21.518 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 721.265 TL
Net Kazanç 21.265 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 719.999 TL
Net Kazanç 19.999 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 717.361 TL
Net Kazanç 17.361 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 717.721 TL
Net Kazanç 17.721 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı % 46,63
Vade Sonu Tutar 723.609 TL
Net Kazanç 23.609 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 723.796 TL
Net Kazanç 23.796 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 723.796 TL
Net Kazanç 23.796 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 724.302 TL
Net Kazanç 24.302 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 725.315 TL
Net Kazanç 25.315 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 724.809 TL
Net Kazanç 24.809 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 721.265 TL
Net Kazanç 21.265 TL
ALBARAKA
Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 716.865 TL
Net Kazanç 16.865 TL