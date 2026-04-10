Aylık taksitler belli oldu! 350 bin TL kredide hangi banka daha uygun?
Bankaların güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, 350.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli kredilerin faiz oranları, aylık taksit tutarları ile toplam geri ödeme miktarları netleşti. İşte banka banka güncel faiz oranları...
Artan kredi faizlerine rağmen bankalar ihtiyaç kredisi kampanyalarını güncellemeye devam ediyor.
350.000 TL için 12 ay vadeli kredilerde güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 39.615,94 TL
Toplam Ödeme: 477.403,78 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 36.769,34 TL
Toplam Ödeme: 442.982,08 TL
ING
Faiz Oranı: %3,44
Aylık Taksit: 38.321,71 TL
Toplam Ödeme: 461.610,52 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 38.607,46 TL
Toplam Ödeme: 465.302,02 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 38.750,73 TL
Toplam Ödeme: 466.758,76 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 39.326,48 TL
Toplam Ödeme: 473.930,26 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 39.326,48 TL
Toplam Ödeme: 473.667,76 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 39.326,48 TL
Toplam Ödeme: 471.917,76 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 39.615,94 TL
Toplam Ödeme: 477.403,78 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 39.790,13 TL
Toplam Ödeme: 479.494,06 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 39.790,13 TL
Toplam Ödeme: 479.494,06 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 39.906,46 TL
Toplam Ödeme: 478.877,52 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 39.906,46 TL
Toplam Ödeme: 480.627,52 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,03
Aylık Taksit: 40.022,96 TL
Toplam Ödeme: 482.025,52 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %4,31
Aylık Taksit: 40.843,15 TL
Toplam Ödeme: 492.130,30 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 41.374,71 TL
Toplam Ödeme: 498.509,02 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 38.264,69 TL
Toplam Ödeme: 461.188,78 TL