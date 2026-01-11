Aynı prime yüzde 30 fark: 2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak!
Aynı prim günü ve kazanca sahip sigortalılar arasında, yalnızca emeklilik başvuru tarihine bağlı olarak yüzde 30’a varan maaş farkları oluştu. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun raporu, 2026 yılında emekli olacakların daha düşük aylık alabileceğine işaret etti...
EMEKLİ AYLIKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FARK
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan özel raporda, emeklilik başvuru tarihinin emekli maaşı üzerinde ciddi etkiler yarattığı tespit edildi. Aynı prim günü ve aynı kazanca sahip sigortalıların aylıkları arasında yüzde 30’a varan farklar oluştuğu belirlendi.
HESAPLAMA SİSTEMİ MAAŞI DEĞİŞTİRİYOR
Rapora göre bu farkların temel nedeni, emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının, yıllık enflasyon ve büyüme verilerinin başvurunun yapıldığı yıla göre değişmesi oldu.
2026’DA EMEKLİ OLANLAR DAHA DÜŞÜK AYLIK ALABİLİR
Mevcut hesaplama yönteminin korunması hâlinde, 2026 yılında emekli olacak sigortalıların aylıklarının, 2025 yılında emekli olanlara göre daha düşük bağlanmasının beklendiği raporda açıkça ifade edildi.
2024 VE 2025 BAŞVURULARI İNCELENDİ
İncelemede, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapan sigortalılar karşılaştırıldı. Aynı prim günü ve kazanca sahip olmalarına rağmen, yalnızca başvuru tarihinin farklı olması nedeniyle maaşlarda ciddi farklılıklar oluştuğu tespit edildi.
YÜKSEK ENFLASYON, DÜŞÜK AYLIK SONUCU
Raporda, yüksek enflasyonun ardından gelen görece düşük enflasyonlu dönemlerde emekli olanların, önceki yıl emekli olanlara kıyasla daha düşük maaş aldığı vurgulandı. Bu durumun 2026 yılında da tekrarlanabileceği belirtildi.
ADALET VE GÜVEN DUYGUSU ZEDELENİYOR
Hazırlanan özel raporda, söz konusu farkların bireysel mağduriyetlere yol açtığına dikkat çekildi. Ayrıca bu durumun, sosyal güvenlik sistemine yönelik adalet ve güven duygusunu zedeleyebileceği ifade edildi.
DÜZENLEME ÇAĞRISI YAPILDI
Raporda, emekli aylıkları arasındaki farkların kalıcı hâle gelmemesi için yasal ve idari düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Emeklilik sisteminin adil, istikrarlı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasının, hem sigortalıların hak kaybını önleyeceği hem de sistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı kaydedildi.
BAŞVURU YOĞUNLUĞU VE EKONOMİK RİSKLER
Kamu Denetçiliği Kurumu’na göre, maaş farkları sigortalıların emeklilik kararlarını çalışma süresinden çok başvuru zamanlamasına göre vermesine neden oluyor. Bu durum yıl sonu ve yılbaşlarında başvurularda yoğunluk yaratırken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş yükünü artırıyor. Raporda ayrıca, erken emeklilik eğiliminin prim gelirlerini azaltabileceği ve bazı sigortalıların kayıt dışı çalışmaya yönelme riskine dikkat çekildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi