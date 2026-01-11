Aynı prime yüzde 30 fark: 2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak!

BAŞVURU YOĞUNLUĞU VE EKONOMİK RİSKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu’na göre, maaş farkları sigortalıların emeklilik kararlarını çalışma süresinden çok başvuru zamanlamasına göre vermesine neden oluyor. Bu durum yıl sonu ve yılbaşlarında başvurularda yoğunluk yaratırken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş yükünü artırıyor. Raporda ayrıca, erken emeklilik eğiliminin prim gelirlerini azaltabileceği ve bazı sigortalıların kayıt dışı çalışmaya yönelme riskine dikkat çekildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi