Marketlerde fiyat etiketleri yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan fiyat değişiklikleri, artık günlük değil saatlik olarak yaşanıyor. Aynı ürün bir markette 99 liraya satılırken, başka bir zincirde 199 liraya çıkabiliyor. Peki bu uçurumun nedeni ne?

Aynı ürün, farklı market, farklı fiyat: Uçurumun nedeni ne?
Son dönemde deodorant ürünleri fiyat hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Sadece 6 gün önce 92 liraya satılan bir deodorant, kısa süre içinde 184 liraya yükseldi. Benzer şekilde, 99,50 TL’lik başka bir deodorant ise bir hafta içinde 199 TL’ye fırladı. Vatandaşlar, “İndirim yerine bindirim yapılıyor” diyerek tepki gösteriyor.

AYNI ÜRÜN MARKETLERDE FARKLI FİYAT

Tüketiciler, aynı ürünün marketler arasında farklı fiyatlarla satışa sunulmasından şikâyetçi. Örneğin, bir markette 115 TL’ye satılan deodorant, başka bir zincirde 119 TL’ye çıkabiliyor. Bu durum, alışveriş yapanların bütçesini zorlarken, güvenlerini de sarsıyor.

TÜKETİCİLER NE DİYOR?

Vatandaşlar, “Her gün fiyat değişikliği görüyoruz. Gelirimiz sabit ama giderlerimiz sürekli artıyor. Bu durum artık dayanılmaz hale geldi” diyerek tepkilerini dile getiriyor. Özellikle temel tüketim ürünlerinde yaşanan bu dalgalanmalar, dar gelirli aileleri daha da etkiliyor.

Ekonomi uzmanları ve tüketici dernekleri, sahte indirimlere karşı vatandaşları uyarıyor. “Yalancı indirim” uygulamaları tespit edildiğinde, Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattı veya e-Devlet üzerinden Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikayette bulunmak mümkün.

