Ayrıntılar belli oldu! EYT'de tazminat ve emekli maaşı nasıl hesaplanacak?

EYT yasası ile emekli olacakların merak ettiği konulardan bir diğeri maaş dışında tazminat hesabı oldu. Bir EYT'li emeklilik başvurusu için karar aldığında yasal olarak tazminat hakkı da doğacak.

Normal şartlarda bilindiği üzere istifa eden için tazminat hakkı bulunmuyor. Burada emeklilik nedeniyle istifa etmek tazminat almanın esas kuralı olarak dikkat çekiyor. Ek olarak burada işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmuyor.