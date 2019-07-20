Az önce açıkladı! EYT'liler o hakkından da oldu - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı. Erdursun, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Emeklilik hakkı beklerken Kıdem Tazminatındanda oldu" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.



Erdursun şunları belirtti:



"Çalışanların hakları ellerinden birbir alınıyor.



Kıdem tazminatının fona devrini de içeren ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Emeklilik hakkı beklerken Kıdem Tazminatındanda oldu."



ulusal.com.tr



