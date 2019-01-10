Merkez Bankası'nın, Nisan'da yapması gereken Hazine'ye kaynak aktarım işlemini Ocak ayına çekmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman'a göre, bu hamleyle hükümet reddettiği ekonomik krizin varlığını kabul etti. Konukman, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi AKP'nin "Seçim ekonomisi" oluşturduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın, Hazine'ye kaynak aktarımı işlemini Nisan ayından Ocak ayına çekmesi tartışma konusu oldu.



Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman'a göre, hükümet bu hamleyle bir kez daha ekonomik krizin varlığını tescilledi.

"Bugüne kadar örtük bir şekilde kabul ediyorlardı, ama kriz sözcüğünü çok itirazlar vardı. Anlaşılıyor ki bu bugün kabul edilmiştir."



Konukman, AKP'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerde kullanmak üzere kaynak oluşturduğunu söyledi.

"37 milyar yani her yerde kullanabilirsiniz. Bu açıkça seçim ekonomisi uygulamayacağız diyen Albayrak'ın tekzibi. Kobi desteği, bütün bunlar başka düzenlemeler, futbol kulüplerinin borçlarıyla ilgili düzenleme, bunlar seçim ekonomisidir…"



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Aziz Konukman, Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarına ilişkin başlattığı kampanyayı da değerlendirdi.



Merkez Bankası hamlesine tepkiler sürerken hükümet, Bankalar Birliği ve 12 Bankanın katılımıyla KOBİ'ler için yeni bir destek paketi açıkladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredi paketiyle KOBİ'lerin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirti.





ulusal.com.tr