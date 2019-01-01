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'Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli" dedi.

'Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lı ve Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısının eşit olması gerektiğini belirtti. 

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkar kesimi için prim gün sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesini istedi.

Esnaf ve sanatkarın uzun prim gün sayısının altında ezildiğini savunan Palandöken, "SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli." ifadesini kullandı.

Prim gün sayısının yanı sıra iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde de her iki kesim arasındaki ayrımlara son verilmesini talep eden Palandöken, ayakta tedavi süreçlerinde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa "rapor ücreti" olanağı tanınması gerektiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #TESK #bendevi palandöken
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