Bağ-Kur'da prim sayısı düşecek mi? Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek mi? Çalışanlar, seçim döneminde verilen bu sözün yerine getirilmesini bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program çerçevesinde bu adımın atılacağını açıkladı.

Bağ-Kur'da prim sayısı düşecek mi? Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı
Editör: Seda Akyüz
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine yönelik seçim döneminde verilen sözleri yerine getirileceğini duyurdu.

Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Program çerçevesinde biz bunu gerçekleştireceğiz. O söz mutlaka yerine gelecek. Bütçe disiplininden çok uzaklaşmamamız da gerekiyor. Bu şekilde bir tabii ki haktır o." dedi.

Ev kadınlarına prim desteği verileceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Bakan, “Daha çalışmadık gündemimizde var, madde madde ele alacağız” yanıtını verdi.

İş Kanunu’nda değişiklik ile ilgili konuşan Çalışma Bakanı, temel haklar korunarak eskiden geçerli olan maddelerin azaltılacağını söyledi. Bakan, işçi cephesinin sık sık eleştirdiği esnek çalışma gibi modelin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini söyledi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaya ilişkin ayrıntılar henüz ortaya çıkmadığı için taraflarla diyalog süreci yürüterek çalışmanın tamamlanacağını ifade etti.

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