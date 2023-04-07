Bağ-Kur'lular için yeni düzenleme

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.



