Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi: Prim indirimi kimleri kapsıyor, şartlar neler?
Milyonlarca küçük esnaf ve çiftçiyi ilgilendiren prim indirimi düzenlemesiyle 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğuyor. TBMM’ye sunulması beklenen teklifin detayları merakla bekleniyor.
Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca vatandaş için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan prim indirimi düzenlemesi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geliyor.
Ekonomim'e göre, düzenlemenin yasalaşması halinde, Bağ-Kur’lular için emeklilikte gerekli olan prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e indirilecek.
Bu adımla birlikte, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanabilecek.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Yeni düzenleme özellikle küçük ölçekli esnaf ve çiftçileri hedef alıyor.
Düzenlemeden faydalanması beklenen gruplar:
Basit usulde vergilendirilen esnaflar
10 kişiden az çalışanı bulunan işletme sahipleri
Bakkal, kasap, terzi, berber gibi küçük esnaf
Kayıtlı çiftçiler
Ancak kapsam, teklifin kesinleşmesiyle netlik kazanacak.
PRİMİ DONDURULANLARA İHYA İMKANI
Bağ-Kur’a prim ödememiş ancak sigortalılığı dondurulmuş olanlar için de sevindirici bir gelişme var.
Bu kişiler, “ihya” yöntemiyle dondurulan prim günlerini geri alabilecek. Daha önce silinen borçlar da yeniden ödenerek emeklilik hakkı elde edilebilecek.
YAŞ ŞARTI YİNE DEVREDE
Prim indirimiyle birlikte emeklilik için gereken gün sayısı düşse de, yaş şartı korunacak.
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için:
Kadınlarda 58 yaş
Erkeklerde 60 yaş
Bu yaşlar kademeli olarak 65’e kadar artacak.
Yani 7.200 günü tamamlayan Bağ-Kur’lular, yaş şartını sağladıkları takdirde emekli olabilecek.
EYT'Lİ BAĞ-KUR'LULAR NE OLACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olan ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular, 9.000 gün yerine 7.200 günle emekli olabilecek.
Bu durumda, EYT’li Bağ-Kur’lular için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik mümkün hale gelecek.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Prim gün sayısı 7.200’e ulaşan kişilerin emeklilik şartları tamamlanmış sayılacak.
Ancak, emekli olabilmek için yaş şartının sağlanması ve ardından SGK’ya başvuru yapılması gerekecek.
Prim indirimi düzenlemesinin önümüzdeki dönemde TBMM’ye sunulması bekleniyor.