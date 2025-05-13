Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi: Prim indirimi kimleri kapsıyor, şartlar neler?

PRİMİ DONDURULANLARA İHYA İMKANI

Bağ-Kur’a prim ödememiş ancak sigortalılığı dondurulmuş olanlar için de sevindirici bir gelişme var.

Bu kişiler, “ihya” yöntemiyle dondurulan prim günlerini geri alabilecek. Daha önce silinen borçlar da yeniden ödenerek emeklilik hakkı elde edilebilecek.