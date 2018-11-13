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Bahçıvan: Türkiye'nin mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Bahçıvan: Türkiye'nin mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil

"Alınan tedbirler piyasalarda bir canlanma oluşturdu."

"Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye cari açık sorununu aşar."

"Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil."

"Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek."

"(Konkordatonun suistimal edildiği söylemleri) Çok haksız diyemeyeceğim bu şekilde söyleyenlere. Konkordato dünya alacak sisteminde yer etmiş bir uygulama. Doğru uygulanırsa belli bir nefes almak isteyen firmalar için bir fırsat ama bunu aşırı derecede suistimal edersek ifrat ile tefrit arasında bir karışma oluyor. Bunun spekülasyona dönüşmesi bile yanlış. Son zamanlardaki konkordato taleplerinin daha sıkı kontrol edildiğini memnuniyetle görüyoruz."

ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #Döviz #iso
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