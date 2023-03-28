Bakan açıkladı: Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Çalışma Bakanı Bilgin Erdoğan'la görüşmesi öncesinde basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorusuna yanıt verdi.
Erdoğan Ak Parti Genel Merkezi'nde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Asgari ücrette de ara zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan ile Bilgin'in görüşmesinde bu gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.