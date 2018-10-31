Berat Albayrak'ın "altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini uygulamaya alıyoruz" açıklamasının ardından gözler indirim yapılacak başlıklara çevrildi. ÖTV ve KDV'de indirim ne kadar sürecek Albayrak'ın duyurduğu altı başlıkta neler var? Hangi ürünlerde indirime gidilecek? Beyaz eyşada ÖTV kaldırıldı mı? Konut satışında ÖTV ne kadara indirildi? Mobilyada KDV oranı ne kadara düşürüldü? Ticari araçlarda KDV ÖTV ne kadar oldu? Konut satışları için yapılan indirim oranı ne kadara düştü? Motorlu araçlarda kaç CC'ye kadar ÖTV indirimi yapılacak? Tapu harç ödemesinde yapılan indirim ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vergi indirimlerini açıkladığı konuşmasına dair satır başları şöyle:



"Enflasyonla toptekün mücadele programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı."



"Negatif dalga artık tersine dönmeye başladı."



"Başlattığımız bu güçlü duruş çok daha güçlü devam edecek.Ancak daha yolun başındayız gevşemek yok. Dünyada bu kadar problemli bir çağdan geçtiğimiz dönemde Türkiye olarak bizim 1 saniye gevşeyemeyiz."



"Hedeflerdiğimiz seviyelere arzu ettiğimiz zaman diliminde ulaşacağız.

Yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacağız."



Vergide uygalanacak 6 başlık şöyle:

-1600cc altı araçta 15 puan indirim

-Mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e inecek

-Tapu harcı yüzde 4'ten 3'e inecek

-Konutta KDV indirimi yılbaşına kadar sürecek

-Ticari araçlarda KDV 18'den yüzde 1'e iniyor.



"Piyasanın daha hızlı canlanması için bu indirimi başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."



"Biz güçlü adımlarımızı atmaya vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Performanslarımızı masaya yatırıyoruz. Kayıt dışıların kayıt altına alınması, vergi mevuzatlarının sadeleşmesi, vergi süreçlerinde daha etkin metotların hayata geçmesi için adımları atacağız. "

