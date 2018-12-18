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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneler indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu." dedi.

Albayrak, "Türkiye'de 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payı yüzde 43,2 idi. Bu rakam 2018 bütçesinde yüzde 9, 2019 bütçesinde de yaklaşık yüzde 12." ifadelerini kullandı. 

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #berat albayrak #Hazine ve Maliye Bakanı
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