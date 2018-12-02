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Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu" dedi

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu" dedi.

Albayrak paylaşımında, "Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız." diye yazdı.

Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız.


 

Etiketler; #Hazine ve Maliye Bakanı #berat albayrak
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