Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Orta Vadeli Program’ın (OVP) adı değişti. Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak belirlenen program 2019-2021 yıllarını kapsayarak 3 yıllık olacak.

Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:



İç ve dış sınamalara maruz kaldık. Tüm bu zorluklardan ülkemizi güçlenerek çıkarmak için bu güçlü programı hayata geçireceğiz.



Merkez Bankası elindeki tüm araçları bu süreçte bağımsızbir şekilde kullanmaya devam edecek. Ama enflasyonla mücadele için yalnız bu yeterli değil.



Enflasyonu yıllık %6'ya indireceğiz.



2021'e kadar 2 milyon yeni istihdam



Bakanlıklar arasında ekip kurararak diğer bakanlıklarla birlikte çalışma kültürümüzü geliştireceğiz. Bu ekibimiz sürekli sahada olacak ve sürece öncülük edecek. Hedeflerimize yol haritasını hazırlayacak ve raporlayacak. Bugün bu ofisin faaliyete geçtiğini bu program vesilesiyle duyurmak istiyorum.



Vergi sistemimizi daha adil bir hale getirmek için düzenleme adımları hızlıca atılacak.



Bundan sonra yatırım kararlarımız üzerinde sektör odaklı programlar olacak.



Cari açığa doğrudan etki edecek sektörlerde somut projeler hayata geçirilecek.



2019 ve 2021 YEP ile getireceğiğmiz en önemli farklılıklardan bir tanesi, YEP uygulamasını etkin bir şekilde hayata geçirmek olacak. Bu mekanizma sayesinde geçmiş dönemden farklı olarak uygulanmayan eylemlerin birebir takipçisi olacağız.



Bütün bu adımları attıktan sonra tüm bu hedefler Türkiye için. Kısaca özetlemeye çalıştığımız YEP programımız, yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımız olmak üzere hepsine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum









