Bakan Bayraktar: ''Doğalgaz konusunda endişe duymayın''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Ortadoğu'daki gerilimin enerji piyasalarına etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İran'da yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin enerji tedarikine olası etkilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, sürecin kontrol altında olduğunu vurgulayarak, "İran'daki gelişmeler kaynaklı doğal gaz konusunda endişe duyulmamalıdır. Arz güvenliği hususunda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Hem petrol ve akaryakıt ürünlerinde hem de doğal gazda bir sorun öngörmemekteyiz." dedi.

Fiyat artışlarının temelinde tedarik kaygılarının yattığına dikkat çeken Bayraktar, "Dünya genelinde ciddi bir arz kesintisi endişesi bulunmakta, fiili bir arz kesintisi de söz konusu. Fiyatlardaki yükselişin temel nedeni bu. Bölgedeki çatışmaların en kısa sürede sona ermesini ve küresel piyasaların normalleşmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARI VE ÖTV İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına olası yansımaları, daralan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) marjı ve bu konuda yeni bir önlem alınıp alınmayacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Bayraktar, "Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmalar temel olarak savaşın sona erme ihtimalinin belirmesi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanının açıklamaları ile doğrudan ilişkili. Arzın normale döneceği beklentisi, fiyatlarda bir miktar gevşemeye yol açtı. Bu tür olumlu gelişmelerin petrol fiyatlarını normal seviyelerine döndüreceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakanlık olarak yıl sonu hedeflerine de değinen Bayraktar, "Esasen bu yılın geri kalanı için petrol fiyatlarının 60 dolar seviyelerinde seyredeceği yönünde bir öngörümüz bulunmaktaydı. Ancak mevcut savaş ortamı bu durumu etkiledi. Bölgedeki tansiyonun düşmesi ve savaşın sona ermesiyle birlikte sürecin yeniden normalleşmesini bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.