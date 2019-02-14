Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. 2019 büyüme hedefinin rahat tutturulacağını, Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığını belirtti. Albayrak, İş Bankası ile de ilgili meclisi işaret etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ise kötü bir haber verdi Albayrak. EYT'lilerin taleplerine olumsuz yanıt verdi.

Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi, önemli açıklamalar bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığını vurguladı.



ALBAYRAK'TAN IMF AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi durumu ortada."



Türkiye'nin zor bir dönemden çıktığını kaydeden Bakan Albayrak, ekonomi hedeflerinin tutucağını söyledi.



"HEDEFLER TUTTURULACAK"

"Yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturacağız. Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız."



Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yılsonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirten Albayrak, ocak ayı enflasyonu ile ilgili "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu." dedi.



"KAMPANYA ENFLASYONA DARBE VURDU"

"Kampanya enflasyona güçlü bir darbe vurdu. Her sektör aynı samimiyetle katkı vermedi ama genel olarak bakıldığında psikolojik, fiyatlama davranış olarak güçlü fayda sağladı. Hızlı bir dönüş oldu."



Hazine ve Maliye Bakanı, gıda fiyatlarındaki artışın araştırılmasını istediğini de söyledi.



ARTAN GIDA FİYATLARI

"Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday."



Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ise kötü bir haber verdi Albayrak. EYT'lilerin taleplerine olumsuz yanıt verdi.



"EYT GÜNDEMDE YOK"

"EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok."





ulusal.com.tr