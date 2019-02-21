Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak KDV iadelerine ilişkin yeni düzenlemeyi “Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak'ın açıkladığı iade süreci şöyle işleyecek:



KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması



Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacak.



"KDV İadesi Ön Kontrol Raporu"na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si, raporun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek.





Düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranacak şartlar;



En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması.



Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması.



Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması.







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