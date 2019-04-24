Firmaların konkordato talepleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son bilgileri aktardı. Albayrak, "Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı." dedi

Firmaların konkordato talepleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son bilgileri aktardı.



Albayrak, şunları belirtti:



"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz.



Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."



Bankalarca konkordatolu firmaların kredilerinin yapılandırılması konusunda yürütülen heyet çalışmaları aracılığıyla yüzlerce firmanın kredileri yapılandırıldı, çok sayıda firmanın ise yapılandırma çalışmaları devam ediyor.



787 firma ve 8 milyarlık kredi paketi konkordatodan çıktı. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla sayıda firmanın konkordatodan çıkması bekleniyor.



ulusal.com.tr