Bakan Bilgin açıkladı: EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı?

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SİGORTASI SAYILACAK MI?

Konuyla ilgili Bakan Bilgin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bilgin şunları söyledi;

- Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var.