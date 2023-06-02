Bakan Bilgin açıkladı: EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı?
Vatandaşlar, EYT'de staj sigortasının dahil olup olmayacağını araştırmaya devam ediyor. EYT şartları tamamlayan ancak 1999 yılı Eylül öncesi sigorta girişi olmayanlar staj sayıldığı takdirde staj sigortası için beklentilerini arttırdı. Peki, EYT staj ve çıraklık başlangıç sigortası sayılacak mı?
3 Mart tarihinde EYT'nin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş ilk emekli maaşını almaya başlarken, EYT staj sigortası için beklentiler arttı. Staj süresi EYT'ye dahil olacak mı sorusunun yanıtına yönelik Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, "Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz" dedi.
EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SİGORTASI SAYILACAK MI?
Konuyla ilgili Bakan Bilgin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bilgin şunları söyledi;
- Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullanmıştı:
- Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.
- Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın.
Kaynak: https://www.cnnturk.com/video/turkiye/basliksizson-dakika-haberi-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-cnn-turkte