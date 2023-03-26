"Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz'' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.
Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:
- Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.
Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 26, 2023
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.
Kaynak: TRT HaberCep telefonlarına büyük zam geliyor Bugün hesaplara yatırılacak Hepsiburada 2022’yi yıllık %81 büyüme ve sipariş rekoruyla kapattı 900 ürünün fiyatları sabitlendi