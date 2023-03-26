"Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.

Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:

- Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.