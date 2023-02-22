Bakan Bilgin'den 'nakdi ücret desteği' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL 'nakdi ücret desteği' verildiğini açıkladı.

Bakan Bilgin'den 'nakdi ücret desteği' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'nakdi ücret desteği' açıklaması / Ankara / 2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla olağanüstü hal (OHAL) süresince işten çıkarma yasağı uyguladıklarını belirtti.

Bölgedeki işçilerin çalışamadıkları süre için de kısa çalışma ödeneği ile ücret desteği sağladıklarını kaydeden Bilgin, "İş yeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği veriyoruz. Sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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