Bakan Bolat: "2025'te ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'te Yeni Valilik Konferans Salonu'nda STK'larla istişare toplantısına katıldı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı olarak Bilecik'in üretim gücünü artırmak, firmaların yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve ihracatçıların küresel rekabet gücünü geliştirmek amacıyla iş dünyasıyla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bolat, Bilecik'in köklü tarihi, güçlü sanayi kültürü, stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve girişimci insan kaynağıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında önemli şehirlerden biri olmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Bolat şunları ifade etti:"Bilecik'imizin her alandaki gelişimini desteklemeyi sürdürüyoruz. 2023 yılı sonu itibarıyla şehrimize 91 milyar lirayı aşan yatırım ve destek sağladık. Yatırım hamlemizi 2024 yılında da sürdürdük, 2025 ve 2026 yıllarında ise daha da ileriye taşıdık. 2025 yılında toplam yatırım bedeli 18,7 milyar liraya ulaşan 466 proje uygulanırken, bunların 348'i tamamlandı. 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla ise toplam yatırım tutarı 21,4 milyar liraya ulaşan 269 proje Bilecik genelinde yürütülmektedir."

"MAL İHRACATIMIZ CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Bakan Bolat açıklamasının devamında ihracat rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "2025 yılı itibarıyla mal ihracatımızı 273,2 milyar dolara yükselterek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. Hizmetler sektöründe de son yıllarda dikkat çekici bir ivme yakaladık. 2002 yılında 14 milyar dolar düzeyinde bulunan hizmet ihracatımızı, 2024 yılı sonunda 117,2 milyar dolara taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. 2025 yılında hizmetler ihracatımız büyümeye devam etti ve yüzde 4,6'lık artışla 122,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Turizmden taşımacılığa, yazılımdan sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Önümüzdeki döneme de aynı kararlılıkla bakıyoruz. Bu doğrultuda 2026 yılı için hizmetler ihracatında 128 milyar dolarlık iddialı bir hedef ortaya koymuş bulunuyoruz. Mal ve hizmet ihracatını birlikte ele aldığımızda, 2025 yılı sonunda toplam ihracat hacmimizin 396 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Bu seviye, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve küresel ticarette giderek güçlenen konumunu ortaya koymaktadır. Elbette dış ticaretin diğer tarafını da yakından takip ediyoruz. 2025 yılında mal ithalatımız 365,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ekonomik faaliyetlerdeki canlılığın önemli göstergelerinden biri olmuştur. Son 23 yılda ortaya koyduğumuz performansın neticesinde mal ihracatımızı 7,6 kat, hizmetler ihracatımızı ise 8,3 kat artırmayı başardık. Bu tablo, Türkiye'nin küresel ekonomide çok daha güçlü bir konuma geldiğini göstermektedir."

Bakan Bolat, milli gelirin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü ve böylece 23 çeyrek üst üste kesintisiz bir büyüme sergilendiğini söyledi. Bolat, temmuz ayında elde edilen rekor rakamlara da dikkat çekerek "Ekonomik büyüklüğümüz 1 trilyon 639 milyar dolara yükselmiş durumda. Temmuz ayında ihracatta çok başarılı bir ayı geride bıraktık. Temmuz ayında ihracatımız 25 milyar 621 milyon dolara ulaştı. Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor kırdık. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise ihracat hacmimiz 161,6 milyar dolara yükseldi. Son bir yılda mal ihracatında 9 milyar 230 milyon dolarlık net artış kaydedilmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatta 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Temmuz sonu itibarıyla mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 401,1 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da rekor anlamına geliyor. Yani temmuz ayında 3 rekor rakamı elde etmiş olduk. Bu dönemde ithalatımız yüzde 4,7 artarak 222,1 milyar dolara yükselirken net artış 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-temmuzda dış ticaret açığımız yüzde 8,2'lik artışla 60,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığımızın GSYİH içindeki payının son 23 yıllık ortalaması yüzde 3,4 iken, bu yılın ilk çeyreğinde bu oranı yüzde 2,4 seviyesine düşürmeyi başardık." ifadelerini kaydetti.

BİLECİK'İN İHRACAT PERFORMANSI

"Faaliyet illerine göre baktığımızda, Bilecik'in ihracattaki güçlü varlığını sürdürdüğünü görüyoruz" diyen Bakan Bolat, ilin dış ticaret verilerini şöyle özetledi:"2025 yılında yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatımız, 2026 yılının ilk yedi ayında 636 milyon dolara ulaşmıştır. Merkez illerine göre açıklanan verilere baktığımızda, 2025 yılında Bilecik'in ihracatı 111,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2026 yılının ilk yedi aylık döneminde ise ihracatımız 56,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalat tarafında ise Bilecik'in üretim faaliyetleri ve ekonomik yapısıyla uyumlu bir seyir görülmektedir. 2025 yılında 95,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ithalat, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 89,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Dış ticaret dengesi açısından önemli göstergelerden biri olan ihracatın ithalatı karşılama oranında da Bilecik'in güçlü konumu devam etmektedir. 2025 yılında bu oran yüzde 116,5 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılının ilk yedi aylık döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,1 seviyesinde gerçekleşmiştir."

ESNAFA 278 MİLYON TL FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

Bilecik'te esnaf, sanatkar ve kooperatiflerin ekonomik hayatın en güçlü taşıyıcıları arasında yer aldığını belirten Bakan Bolat, "Temmuz ayı sonu itibariyle Bilecik'te 11 esnaf ve sanatkarlar odası ile 6 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımız bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise 2 bin 972 oda ve 2 milyon 265 bini aşkın esnaf ve sanatkarımız faaliyet göstermektedir. Kooperatifçilik alanında da Bilecik önemli bir potansiyele sahip olup ilimizde üzere toplam 125 kooperatif bulunmaktadır. Bunların 44'ü Ticaret Bakanlığımız, 28'i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 53'ü ise Tarım ve Orman Bakanlığı görev alanındadır. Bilecik ilimizde, Bakanlığımıza bağlı en fazla kurulu bulunan kooperatif türlerine baktığımızda; motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri ve esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri nicelik bakımından öne çıkmaktadır. Esnafımıza yönelik desteklerimizi de güçlü şekilde sürdürüyoruz. Türkiye genelinde Gelir Kaybı ve Kira Desteği kapsamında 4,6 milyar TL'yi aşan destek sağlanmış; bunun yaklaşık 12,1 milyon TL'si Bilecik'teki ticaret erbabımız için kullanılmıştır. Ayrıca 3 bin ve 5 bin TL tutarlı destekler kapsamında Türkiye genelinde 4,3 milyar TL'yi aşan ödeme yapılmış, bu tutarın yaklaşık 11,3 milyon TL'si Bilecik ilimizde kullanılmıştır. Bilecik'teki esnaf ve sanatkârlarımıza 2025 yılı içinde yaklaşık 471 milyon TL faiz indirimli kredi sağlanmıştır. Türkiye genelinde ise 2025 yılında 257 bin 709 kullandırım kapsamında 175,8 milyar TL faiz indirimli kredi kullandırılmış ve bu tutar yıllık bazda bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2026 yılında da desteklerimiz devam etmektedir. Temmuz ayı sonu itibarıyla Bilecik'te esnafımıza 278 milyon TL faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. Türkiye genelinde ise aynı dönemde söz konusu tutar; 87,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

KOOP-DES BEKLEME SÜRESİ 4 YILA İNDİRİLDİ

Bakan Bolat, kooperatiflere sağlanan desteklere ilişkin son olarak şu bilgileri paylaştı: "Bilecik ilimizde KOOP-DES kapsamında bugüne kadar 422 milyon 440 bin 36 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Bu yıl da ilimizden gelen başvurular doğrultusunda desteklerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın tensipleri doğrultusunda, KOOP-DES'ten yeniden faydalanabilmek için beklenmesi gereken süre 2026 yılında 5 yıldan 4 yıla indirilmiştir. Bu düzenleme, kooperatiflerimizin yeni projeler üretmesini ve desteklerden daha etkin şekilde yararlanmasını sağlayacaktır. Kooperatiflerimizin finansmana erişimini güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığımız gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında toplam 4,5 milyar TL'lik kredi hacmi, 2026 Yılı Ocak ayı itibariyle 3 Kamu Bankası aracılığıyla KGF kefaleti sağlanarak kooperatiflerimizin kullanımına sunulmuştur."