Bakan Bolat açıkladı: Hizmet ihracatı 122,6 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında hizmet ihracatının yüzde 4,61 artışla 122,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, sektörün dış ticarette net 63,5 milyar dolarlık fazla verdiğini duyurdu.

Yayınlanma:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Türkiye'nin küresel ticaretteki gücüne vurgu yapan Bakan Bolat, hizmet ihracatında tarihi bir başarı elde edildiğini belirtti.

HİZMETLER SEKTÖRÜNDEN 63,5 MİLYAR DOLARLIK NET FAZLA

Bakan Bolat, hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 61,5'e, istihdamdaki payının ise yüzde 65'e ulaştığını kaydetti. Sektörün 2025 performansına ilişkin detaylı verileri paylaşan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 61,5’e ulaşırken; 21,5 milyon kişilik istihdam hacmiyle toplam istihdamın yüzde 65’ini oluşturmuştur. Ülkemizin hizmetler ihracatı, 2025 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 4,61 oranında artarak 122,6 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde hizmetler ithalatımız ise 59,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde edinmiştir. 2025 yılı içerisinde, hizmetler ihracatı/ithalatı dengemiz, önceki yıla göre yüzde 3,49’luk bir artış kaydetmiş bulunmaktadır"

YENİ HEDEF 128 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı için belirlediği 128 milyar dolarlık ihracat hedefini hatırlatan Bolat, bu vizyon kapsamında sektör temsilcileriyle sorunlar, talepler ve gelişmeler üzerine istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Tüm hizmet sektörler komiteleriyle birlikte pazar çeşitliliğini artırarak Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, açıklamasını "2025 yılındaki bu gurur tablosu, 2026’daki daha büyük başarılarımızın teminatıdır" sözleriyle tamamladı.

