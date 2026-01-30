Bakan Bolat duyurdu: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Belek'teki bir otelde gerçekleştirilen "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. Toplantıda Türkiye'nin küresel ticaretteki konumu, 2025 yılı performansı ve savunma sanayiinin stratejik önemi masaya yatırıldı.

Görev süresi boyunca sektörde yaşanan ivmeyi rakamlarla ortaya koyan Bolat, "2 yıl 9 aydır görevdeyim, savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı. 10 milyar 54 milyon dolar. Nereye gidersek gidelim Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesinden, teknolojik üstünlüğünden bahsediliyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu alanda dünyada ilk 10'a girdiğini belirten Bolat, ihracat rotasının genişliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye savunma sanayiinde ihracatta 10. sırada. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine savunma sanayii ihracatı yapıyoruz. ABD, İngiltere, AB ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Slovakya, Romanya gibi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 185 ülkeye ihracat var. İnşallah daha iyi olacak."

396 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU

Dünyanın büyük bir karmaşa içinde olduğunu ve küresel dengelerin yeniden kurulduğunu belirten Bolat, 2025 yılının gümrük vergisi ve ticaret savaşları nedeniyle tarihe geçtiğini hatırlattı. Bu zorlu tabloya rağmen Türkiye'nin ihracat hedeflerini tutturduğunu açıklayan Bolat, şu bilgileri verdi: "Bu kadar zor ve karmaşık dünya şartına rağmen ihracatta sağlam adımlarla ilerliyoruz. Belki çift haneli artış oranları yakalamak bu dönemde Çin haricinde mümkün değil ama o noktada biz geçen yılı yüzde 4,5'lik bir mal ihracat artışıyla tamamladık. Cumhurbaşkanımız bizlere, ihracatçılarımıza 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat toplamı belirlemişti. 396 milyar dolarla tamamladık."

Mal ihracatında geçen yıl 11,7 milyar dolar net artış sağlandığını belirten Bolat, bu artışın yatırım, istihdam ve döviz gelirine katkısının büyük olduğunu, Türkiye'nin en önemli gündeminin ise enflasyonla mücadele ve dış dengeleri sağlam tutmak olduğunu vurguladı.

"ELEŞTİRMEK UĞRUNA SÖYLÜYORLAR"

Bakan Bolat, yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Geçen yıl yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yüzde 43,5'e yükseldiğini belirten Bolat, şöyle konuştu: "Bazıları sırf eleştirmek uğruna 'Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 3'ü geçmiyor.' gibi söylüyor. Elektronik ürünler, uçaklar, gemiler, savunma sanayii ürünleri, bu ihracatlar yüksek teknolojili değil mi? O yüzden başardıklarımızla iftihar etmemiz lazım."

Konferansta söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de savunma sanayisinin Türkiye'nin stratejik kapasitesinin en güçlü alanlarından biri haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin 2025'te yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolarlık tarihi ihracat rekoruna imza attığını belirten Gültepe, "Savunma ve havacılık sektörümüz, bu artışta yüzde 30'luk bir paya sahip. Savunma ve havacılık sanayimiz, bu zorlu tabloda çok güçlü bir performans ortaya koydu." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bakan Bolat'a ihracat başarısı gösteren savunma sanayisi ürünlerinin pul koleksiyonunun yer aldığı bir tablo takdim etti.