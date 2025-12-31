Bakan Bolat son tabloyu duyurdu: Olumsuz takvime rağmen o rakam aşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayına ait dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, ihracat performansındaki dayanıklılığa dikkat çekerek, "Kasımda ihracatımız olumsuz takvim etkisine rağmen yıllık bazda yüzde 1,3 artışla 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Yıl genelindeki tabloya bakıldığında ise Ocak-Kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 oranında artarak 247 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış mal ihracatı ise 270,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ARALIK İÇİN 'ÇOK DAHA GÜÇLÜ' MESAJI

Yılın 11 ayının 9'unda mal ihracatının artış gösterdiğini, bu ayların 4'ünde ise Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını vurgulayan Bakan Bolat, yılın son ayı için beklentiyi yükseltti. Bolat, "Öncü göstergelerimiz, aralık ayında çok daha güçlü ihracata işaret etmektedir. Mal ihracatında gösterdiğimiz başarıyı hizmetler ihracatında da gösteriyoruz. Bu başarı, küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen yakalanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

İTHALAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞINDA SON DURUM

Bakan Bolat, ihracatta yakalanan ivmenin sürekliliğine işaret ederek son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatının arttığını, aynı dönemin 17'sinde ise rekor tazelendiğini belirtti. İthalat cephesinde ise Kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artışla 30,5 milyar dolarlık bir gerçekleşme oldu. 11 aylık ithalat toplamı 329,7 milyar dolar, yıllıklandırılmış ithalat ise 361,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu veriler ışığında Kasım ayında dış ticaret açığı 8 milyar dolar, Ocak-Kasım döneminde ise toplam 82,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Küresel konjonktürdeki zorluklara rağmen artışın sürdüğünü belirten Bakan Bolat, mevcut riskleri şu ifadelerle özetledi: "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir"