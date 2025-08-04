Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı: “Alım gücü artacak, güçlü bir döneme giriyoruz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonda yaşanan düşüşü vurgulayan Bolat: “İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte, dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim”

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı: “Alım gücü artacak, güçlü bir döneme giriyoruz”
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyon oranındaki düşüşün devam ettiğini ve fiyat istikrarı sürecinin güçlendiğini belirten Bolat, “14 aydır gerileyen yıllık enflasyonun, temmuzda yüzde 33,52'ye gelerek, Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyesine indiğini” ifade etti.

Bakan Bolat, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişimin temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 olduğunu, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Enflasyonun, Mayıs 2024'teki yüzde 75,5’lik tepe noktasından son 14 ayda 42 puan düştüğüne dikkat çekti.

“GIDA ENFLASYONU 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE”

Bolat, gıda enflasyonuna ilişkin de şu verileri paylaştı: “Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 artmış, böylece yıllık enflasyon yüzde 27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.”

Temmuz ayında ihracatın yüzde 11 artışla ilk kez 25 milyar dolar seviyesine ulaştığını da belirten Bolat, dış ticaret açığında yüzde 12,1 oranında gerileme kaydedildiğini söyledi. Bakan Bolat, “Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini desteklemektedir” dedi.

“FAHİŞ FİYATA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDECEK”

İç ticarette fahiş fiyat uygulamalarına da değinen Bolat, “İç ticarette de ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine bozmaya çalışanların üzerine gidilmeye devam edileceğini” vurguladı.

Bakan Bolat, ileriye dönük alınacak kararların enflasyondaki düşüş trendiyle uyumlu olacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte, dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedeceğiz.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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