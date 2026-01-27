Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı: “Yüzde 20’lerin altına çekeceğiz”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak kapılarını açtı.

Dünyanın en prestijli üç fuarından biri olan organizasyona 3 bini aşkın marka katılıyor. Fuarın kapsamına dair bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tam 250 bin metrekarede yapılıyor, üç binden fazla marka katılıyor, 150 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi kayıt yaptırmış durumda." dedi.

SEKTÖRÜ PARLAK GÜNLER BEKLİYOR

Bakan Bolat, mobilya sektörünün inşaat ve kentsel dönüşümle olan bağını vurgulayarak iç piyasa ve ihracat potansiyeli hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir"

İHRACATTA 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

2002 yılında 250 milyon dolar olan mobilya ihracatının 20 kat arttığını belirten Bolat, Irak, ABD, Avrupa, Rusya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarının önemine değindi. İhracatta kilogram değerinin 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, hedefi şu sözlerle koydu: "Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024'e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihracatı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız."

Bakanlık olarak sağlanan teşvikleri açıklayan Bolat, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda destek bütçesinin 33 milyar liradan 45 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu. Bolat, fuar ve heyet desteklerine ilişkin şu detayları paylaştı: "Bu noktada geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon destek sağlanmıştır. Bu yıl da desteğimiz tamdır. Bu anlamda 2026'da 54 yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Ayrıca alım heyetlerine ve sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Bu fuara da iki adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da bakanlık olarak desteklemekteyiz."

Bakan, desteklerin temel amacını ise "Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırsın, dış ticaret dengemiz iyi gelişsin diye bunları yapıyoruz." diyerek özetledi.

ENFLASYONDA YÜZDE 20'NİN ALTI HEDEFİ

Ekonomideki genel gidişata ve enflasyonla mücadeleye değinen Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz"

Bolat, Türkiye'nin ekonomik istikrar mücadelesini ise şu sözlerle aktardı: "Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz."

İstanbul’un küresel fuar merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Bolat, "Eğer bu fuar Avrupa'nın en büyük fuarı ise ve dünyadan 150 ülkeden katılım varsa bu İstanbul'un, Türkiye'nin fuarcılık merkezi olduğunun açık bir delilidir" dedi.

Açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat, daha sonra stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.