Bakan duyurdu: Yeni evleneceklere destek geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Nisan’daki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik başlatılacak kampanya için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Ancak kampanyanın başlangıç tarihi ve detaylarının henüz netleşmediğini ifade etti.

Kampanyanın; mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi temel ihtiyaçlarda çeşitli oranlarda indirimler içereceği bildirildi. Bakan Göktaş, mobilya grubunda yüzde 35’e, çeyiz ve züccaciye ürünlerinde ise yüzde 50’ye varan indirimlerin uygulanabileceğini; düğün paketlerinde ise bu oranın yüzde 10 civarında olabileceğini aktardı.

Yeni kampanya kapsamında toplam 16 firma ile anlaşma sağlandığını açıklayan Göktaş, bu firmaların isimlerinin ve başvuru koşullarının 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak toplantıda paylaşılacağını duyurdu.

Kampanya kapsamında sunulan destekler sadece indirimlerle sınırlı değil. Yeni evlenecek çiftler için 150 bin TL’ye kadar 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi, doğum yardımı, “İlk Arabam” kampanyası ve ulaşımda indirimli bilet gibi destek projeleri de hayata geçiriliyor.