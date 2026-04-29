Bakan Işıkhan açıkladı: Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesinin 4 bin lira olacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi tutarını netleştirdi.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, Ramazan Bayramı'nda ödenen 4 bin liralık tutarın Kurban Bayramı'nda da aynı seviyede tutulacağını bildirdi.
Gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ödemelerin zamanlamasına ilişkin sürece değinen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Kurban bayramı ikramiyelerini Ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır."
Yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan ikramiye sisteminde bu bayram dönemi için herhangi bir artışa veya yeni bir düzenlemeye gidilmedi.
Mevcut uygulama kapsamında ödeme tutarının sabit bırakılmasına bütçe dengeleri gerekçe gösteriliyor.
Bakan Işıkhan'ın işaret ettiği erken ödeme senaryosunun hayata geçmesi durumunda ise hesaplara yatırılacak olan ikramiyelerin kesin takvimi önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla belirlenecek.