Bakan Işıkhan açıkladı: Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesinin 4 bin lira olacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi tutarını netleştirdi.

1 6
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, Ramazan Bayramı'nda ödenen 4 bin liralık tutarın Kurban Bayramı'nda da aynı seviyede tutulacağını bildirdi.

2 6
Gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ödemelerin zamanlamasına ilişkin sürece değinen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban bayramı ikramiyelerini Ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır."

3 6
Yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan ikramiye sisteminde bu bayram dönemi için herhangi bir artışa veya yeni bir düzenlemeye gidilmedi.

4 6
Mevcut uygulama kapsamında ödeme tutarının sabit bırakılmasına bütçe dengeleri gerekçe gösteriliyor.

5 6
Bakan Işıkhan'ın işaret ettiği erken ödeme senaryosunun hayata geçmesi durumunda ise hesaplara yatırılacak olan ikramiyelerin kesin takvimi önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla belirlenecek.

6 6
Vedat Işıkhan emekli ikramiyesi Kurban Bayramı