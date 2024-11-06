Bakan Işıkhan asgari ücret hakkında net konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ekonominin genel istikrarını bozmayacak' şekilde en yüksek ücretin belirleneceği mesajını verdi. Bakan Işıkhan Habertürk canlı yayınında emeklilik sistemi ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

'EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK'

Bakan Işıkhan, merak edilen "Emeklilik sisteminde değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Işıkhan, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Asgari ücret zammına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

- Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz.

ASGARİ ÜCRET 2025 YILINDA NE KADAR OLUR?

Ekonomi yönetimi, enflasyon oranına uygun bir artışla zam yapılmasını hedefliyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-45 bandında seyredeceği öngörüsü ile 2025 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 17,5 olması dikkate alındığında, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasıyla yeni yıl itibarıyla 22.102 TL seviyesinde olması tahmin ediliyor.