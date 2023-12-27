Bakan Işıkhan Asgari Ücretle İlgili Açıklama Yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, saat 19.30'da asgari ücretle ilgili bakanlık binasında açıklama yapacağı bildirildi.

Bakan Işıkhan Asgari Ücretle İlgili Açıklama Yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19.30'da bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Etti

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti.

# Asgari ücret
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