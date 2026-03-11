Bakan Işıkhan duyurdu: 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve Mart ayı maaş ödeme tarihlerini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi alacakları ikramiye ve aylık ödemelerinin takvimini açıkladı.
Bakan Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce tamamlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."
SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ
Bakanlık tarafından paylaşılan ayrıntılı tabloya göre, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin 2026 yılı Mart ödeme dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri, normal maaş alma günlerine göre kademeli olarak yatırılacak.
İlgili tarihler şu şekilde planlandı:
Mart ayı ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olan emeklilerin ödemeleri 14 Mart 2026 tarihinde,
Mart ayı ödeme günü 21, 22 ve 23 olanların ödemeleri 15 Mart 2026 tarihinde,
Mart ayı ödeme günü 24, 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara geçecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TARİHLERİ
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan vatandaşların 2026/Mart dönemi ödemeleri ve bayram ikramiyeleri de iki farklı günde hesaplara aktarılacak.
Açıklanan programa göre:
Mart ayı ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerine ödemeleri 17 Mart 2026 tarihinde,
Mart ayı ödeme günü 27 ve 28 olanların ödemeleri ise 18 Mart 2026 tarihinde yatırılacak.
EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYELERİ TEK GÜNDE YATACAK
Açıklanan takvime göre memur emeklilerinin ikramiye ödemeleri tek bir günde gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.