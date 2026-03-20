Bakan Işıkhan duyurdu: 36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimine ilişkin yeni bir karar alındığını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine eklendi.

Geri ödeme sistemine alınan ilaçların üretim yerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Bakan Işıkhan'ın aktardığı verilere göre, listeye yeni dahil edilen toplam 36 ilacın 27'sini yerli üretim ilaçlar oluşturuyor.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni ilaçların kapsadığı tedavi alanlarını da belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere, Diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, Farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."